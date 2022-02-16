Сесія міськради: одні депутати голосували, інші – ховалися…

15 лютого відбулася позачергова сесія Олександрійської міської ради, яка розглянула два питання черги денної; депутати ОПЗЖ сесію ігнорували, повідомляє «Голос Громади».

Завданням пленарного засідання було внести зміни до Програми соціально-економічного розвитку Олександрії та скоригувати місцевий бюджет.

І якщо проєкт першого рішення був суто технічним (формальна зміна одного з термінів Програми), то друге питання було визначальним, задля вирішення якого, власне, й скликана терміново позачергова сесія: це фінансування заходів територіальної оборони на тлі напруженості політичної і військової ситуації поблизу кордонів України зі східного, північного та південного боків.

А тому, за словами міського голови С.Кузьменка на сесії, нашим Збройним силам, які гарантують безпеку українським громадянам, гідно несучи свою службу, «слід підставити плече».

В даному випадку це «плече» мало цілком конкретний вигляд – 600 тисяч гривень з міського бюджету на пітримку батальйону територіальної оборони Олександрійського району.

І тут важливо наголосити на цікавому моменті. Ще на початку засідання сесійна зала мала досить дивний вигляд: у її лівій частині, де зазвичай розташовуються депутати фракції «Опозиційна платформа «За життя» – порожнеча. На столах депутатської «ложі» – акуратно розставлені картонні позначки ОПЗЖ блакитного кольору, а от власне депутатів цієї політсили – жодного! Причина їхньоїї відсутності досі залишається загалом невідомою. Як вдалося з`ясувати «Голосу Громади», лише два депутати з 9-ти чинних ОПЗЖистів у міській раді повідомили, що не з`являться на сесію через хворобу. Всі інші про причину свого ігнорування, котре насправді має всі ознаки «тихого бойкоту» сесії, нічого не повідомляли – просто не з`явилися на неї і все. Слід зазначити, ось така 100-відсоткова неявка фракції ОПЗЖ – це вперше за більш ніж річну історію депутатського корпусу міської ради нинішнього скликання. Тому залишається зробити припущення, що ця «гра в хованки» може бути побоюванням політичної відповідальності «опозицінерів» перед своїм вищим партійним керівництвом за прийняття рішення про підтримку тероборони на тлі чергового загострення українсько-російських стосунків. Отож щоб уникнути небезпеки «втратити лице» перед олександрійськими виборцями, не підтримавши голосуванням фінансування тероборони, або ж навпаки – проголосувавши за нього і отримати за це «по шапці» від свого вищого проросійсько-ОПЗЖного керівництва, краще за все своє «лице» заховати куди подалі, не з`явившись на сесію… Наголосимо: це лише припущення і воно зроблене через відсутність будь-якої інформації про причину «ігнору» сесії депутатів від ОПЗЖ.

Але в міській раді, як відомо, крім депутатів «блакитного кольору» є ще й інші політичні сили. І їхніх представників виявилося цілком достатньо, щоб ухвалити відповідне рішення. На підтримку цієї ухвали перед присутніми виступила голова територіальної оборони в Олександрійському районі, голова райдержадміністрації Ольга Коріненко і командир батальйону тероборони Сергій Бережний.

Крім зазначеного, депутати також проголосували за коригування місцевого бюджету, збільшивши його доходи та видатки на суму 8 млн 900 тис. грн за рахунок надходження державної дотації. Кошти спрямують на оплату енергоносіїв для комунальних закладів соціальної сфери.

Для довідки. Сили територіальної оборони, як окремий рід сил ЗС України створені 1 січня 2022 року на підставі Закону України «Про основи національного спротиву». До цього часу тероборона існувала у структурі Сухопутних військ та здійснювалась через військові комісаріати. На першочергові потреби для комплектації батальйону тероборони Олександрійського району буде виділено з різних районних громад всього близько 1 млн 800 тис. грн.