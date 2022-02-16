Сесія міськради: одні депутати голосували, інші – ховалися…

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15 лютого відбулася позачергова сесія Олександрійської міської ради, яка розглянула два питання черги денної; депутати ОПЗЖ сесію ігнорували, повідомляє «Голос Громади».

Завданням пленарного засідання було внести зміни до Програми соціально-економічного розвитку Олександрії та скоригувати місцевий бюджет.

І якщо проєкт першого рішення був суто технічним (формальна зміна одного з термінів Програми), то друге питання було визначальним, задля вирішення якого, власне, й скликана терміново позачергова сесія: це фінансування заходів територіальної оборони на тлі напруженості політичної і військової ситуації поблизу кордонів України зі східного, північного та південного боків.

А тому, за словами міського голови С.Кузьменка на сесії, нашим Збройним силам, які гарантують безпеку українським громадянам, гідно несучи свою службу, «слід підставити плече».

В даному випадку це «плече» мало цілком конкретний вигляд – 600 тисяч гривень з міського бюджету на пітримку батальйону територіальної оборони Олександрійського району.

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І тут важливо наголосити на цікавому моменті. Ще на початку засідання сесійна зала мала досить дивний вигляд: у її лівій частині, де зазвичай розташовуються депутати фракції «Опозиційна платформа «За життя» – порожнеча. На столах депутатської «ложі» – акуратно розставлені картонні позначки ОПЗЖ блакитного кольору, а от власне депутатів цієї політсили – жодного! Причина їхньоїї відсутності досі залишається загалом невідомою. Як вдалося з`ясувати «Голосу Громади», лише два депутати з 9-ти чинних ОПЗЖистів у міській раді повідомили, що не з`являться на сесію через хворобу. Всі інші про причину свого ігнорування, котре насправді має всі ознаки «тихого бойкоту» сесії, нічого не повідомляли – просто не з`явилися на неї і все. Слід зазначити, ось така 100-відсоткова неявка фракції ОПЗЖ – це вперше за більш ніж річну історію депутатського корпусу міської ради нинішнього скликання. Тому залишається зробити припущення, що ця «гра в хованки» може бути побоюванням політичної відповідальності «опозицінерів» перед своїм вищим партійним керівництвом за прийняття рішення про підтримку тероборони на тлі чергового загострення українсько-російських стосунків. Отож щоб уникнути небезпеки «втратити лице» перед олександрійськими виборцями, не підтримавши голосуванням фінансування тероборони, або ж навпаки – проголосувавши за нього і отримати за це «по шапці» від свого вищого проросійсько-ОПЗЖного керівництва, краще за все своє «лице» заховати куди подалі, не з`явившись на сесію… Наголосимо: це лише припущення і воно зроблене через відсутність будь-якої інформації про причину «ігнору» сесії депутатів від ОПЗЖ.

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Але в міській раді, як відомо, крім депутатів «блакитного кольору» є ще й інші політичні сили. І їхніх представників виявилося цілком достатньо, щоб ухвалити відповідне рішення. На підтримку цієї ухвали перед присутніми виступила голова територіальної оборони в Олександрійському районі, голова райдержадміністрації Ольга Коріненко і командир батальйону тероборони  Сергій Бережний.

Крім зазначеного, депутати також проголосували за коригування місцевого бюджету, збільшивши його  доходи та видатки на суму 8 млн 900 тис. грн за рахунок надходження державної дотації. Кошти спрямують на оплату енергоносіїв для комунальних закладів соціальної сфери.

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Для довідки. Сили територіальної оборони, як окремий рід сил ЗС України створені 1 січня 2022 року на підставі Закону України «Про основи національного спротиву». До цього часу тероборона існувала у структурі Сухопутних військ та здійснювалась через військові комісаріати. На першочергові потреби для комплектації батальйону тероборони Олександрійського району буде виділено з різних районних громад всього близько 1 млн 800 тис. грн.

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