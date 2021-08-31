31 серпня відбулася чергова (одинадцята) сесія Олександрійської міської ради, повідомляє «Голос Громади».

30 питань порядку денного й одне додаткове було внесено на розгляд чергового пленарного засідання, у якому взяли участь 32 депутати з 38-ми дійсних; вів сесію міський голова Сергій Кузьменко. Першим у розгляді був проєкт рішення «Про затвердження Статуту Олександрійської територіальної громади», по якому доповіла секретар міськради Вікторія Косяк.

(Тут слід нагадати, що Статут громади міста – це основний нормативно-правовий акт територіальної громади, який визначає правові, організаційні та фінансові засади здійснення місцевого самоврядування у місті відповідно до міжнародних стандартів, а також статус територіальної громади та її членів, особливості територіального устрою міста, принципи участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування та інші питання місцевого значення. Статут є актом прямої дії і має вищу юридичну силу стосовно інших актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування. Розробка цього основного документу в Олександрії тривала поетапно в послідовності, передбаченій відповідним порядком (про що неодноразово повідомляв раніше «Голос Громади»), а саме: було проведено 5 засідань робочих груп, у яких брали участь 16 осіб, серед яких депутати від усіх політичних сил, громадськість, працівники, які готували проект. І вже напередодні сесії відбулося остаточне засідання погоджувальної ради щодо змісту нового статуту Олександрійської громади. А оскільки ніяких змін до змісту документа на погоджувальній раді запропоновано не було, то сесії залишалося лише його затвердити).

Але якраз на сесії у депутатів від фракції Опозиційного блоку «За життя» до проекту статуту раптом виникли запитання і один з них (Геннадій Лоцман) запропонував внести декілька (насправді несуттєвих) доповнень до статуту – стосовно форми і порядку звітності виконавчих органів міської ради перед громадою. Секретар міськради В.Косяк, депутат від фракції «Європейська Солідарність» Олександр Рушковський намагалися переконати опозиціонерів, що все, що стосується звітування виконавчих органів, міських, селищних голів перед громадою, вже чітко визначено іншими законодавчими актами, а тому немає ніякої потреби заново переписувати це в Статут громади. Та доповідач від опоблоку Г.Лоцман наполягав на своєму. Міський голова поставив його пропозицію на голосування, але вона не була підтримана більшістю депутатів. Опозиціонери на це «образилися» і Геннадій Лоцман заявив: оскільки пропозиція не пройшла, то в такому разі його фракція не буде голосувати за прийняття Статуту громади.

Зате за новий статут Олександрії та її громади одностайно проголосували всі інші політсили міської ради і таким чином основний документ було успішно затверджено.

З подальшим порядком денним сесії опозиціонери начебто змирилися і змісти інших пропонованих проектів рішень вже не викликали у них незгод чи зауважень. Депутати в ході голосувань спільно затвердили ряд міських програм – Про запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі; Програму спільного фінансування та підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на території Олександрійської територіальної громади на 2021-2025 рр.; Програму з локалізації та ліквідації карантинних організмів на території Олександрійської територіальної громади на 2021-2025 рр.

А також внесли поточні зміни до інших чинних довгострокових міських програм:щодо компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом загального користування приміського сполучення в Олександрійській територіальній громаді; благоустрою м. Олександрії на 2021-2025 роки; економічного і соціального розвитку Олександрійської територіальної громади на 2021 рік та профілактики злочинності Олександрійської територіальної громади на 2021-2025 роки.

За пропозицією фінансового управління міськради депутати скоригували видатки міського бюджету на 2021 рік у бік збільшення за рахунок державної субвенції та перевиконання його власної дохідної частини. Дозволили відкрити у с.Звенигородці віддаленого робочого місця Центру надання адміністративних послуг і розглянули блок з 12-ти питань стосовно приватизації, оренди землі та майна.

Детальніше про деякі з ухвалених рішень – у подальших повідомленнях «Голосу Громади».