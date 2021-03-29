Сезон пожеж відкрито: на Кіровоградщині вогонь охопив майже 7 га сухостою та сміття

Минулої доби вогнеборці Кіровоградської області 15 разів залучались на гасіння пожеж сухої рослинності та сміття, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.

Займання гасили в Устинівському, Новомиргородському, Олександрійському, Благовіщенському, Світловодському, Знам’янському, Олександрівському, Новгородківському, Кропивницькому районах.

Загальна площа загорянь становить близько 7 га. Найбільше займання очерету та сухої трави сталось поблизу озера Лонго м. Новомиргород.

Будьте обережні з вогнем та пам`ятайте про небезпеку!