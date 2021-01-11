Шахрай з Олександрії здавав в оренду… повітря

Випадок шахрайства нещодавно розкрили працівники Олександрійського відділу поліції, повідомляє «Голос Громади» за інформацією, отриманою у міськвідділі.

Про свій неочікуваний (до того ж – небажаний) новорічний «подарунок», отриманий 31 грудня минулого року, розповів працівникам Олександрійського відділу поліції 20-річний мешканець міста. За словами хлопця, він тоді займався пошуком житла, яке можна було б винайняти на певний час. І саме напередодні нового року випадкова невідома особа запропонувала йому свої послуги. Під час спілкування з заявником, незнайомець, зловживаючи його довірою, під приводом надання в оренду квартири, видурив у наймача 600 гривень «квартплати», пообіцявши за це «ключі від квартири», після чого зник у невідомому напрямку. Звісно, ніяких «ключів» орендар не дочекався…

В ході проведення слідчо-розшукових заходів в скоєнні злочину поліцією кілька днів тому було викрито 28-річного мешканця міста. Проти нього порушено кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України («Шахрайство»).