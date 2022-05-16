Шахраї “допомогають” переселенцям грошовими виплатами від Приватбанку

ПриватБанк попереджає своїх клієнтів про шахрайські виплати переселенцям.

Клієнти отримують повідомлення з пропозицією перейти до фейкового чат-бота з фішинговими посиланнями. Це загрожує втратою грошей із карт користувачів.

Клієнтам державного ПриватБанку почали надходити повідомлення від шахраїв під приводом отримання державної допомоги переселенцям. Банк спільно з Кіберполіцією вже почали блокувати такі ресурси, що маскуються під “Приват” та сервіс “Дію”, повідомляє прес-служба ПриватБанку.

Так, українцям розсилають запрошення скористатися фейковим чат-ботом Дія, щоб отримати виплати переселенцям у сумі до 33 тис. грн.

“Користувачам Telegram-бота далі пропонують перейти за посиланнями на фішингові сайти, що незаконно використовують айдентику ПриватБанку та “Приват24″. Перехід на фішингові сайти дуже небезпечний для українців, оскільки введені дані карток і клієнтів шахраї використовують для крадіжки грошей”, – йдеться у повідомленні.

ПриватБанк попередив клієнтів про шахраїв, які пропонують виплати переселенцям, повідомляє UBR.

Клієнти отримують повідомлення з пропозицією перейти до фейкового чат-бота з фішинговими посиланнями. Це загрожує втратою грошей із карт користувачів.

Клієнтам державного ПриватБанку почали надходити повідомлення від шахраїв під приводом отримання державної допомоги переселенцям. Банк спільно з Кіберполіцією вже почали блокувати такі ресурси, що маскуються під “Приват” та сервіс “Дію”, повідомляє прес-служба ПриватБанку.

Так, українцям розсилають запрошення скористатися фейковим чат-ботом Дія, щоб отримати виплати переселенцям у сумі до 33 тис. грн.

“Користувачам Telegram-бота далі пропонують перейти за посиланнями на фішингові сайти, що незаконно використовують айдентику ПриватБанку та “Приват24″. Перехід на фішингові сайти дуже небезпечний для українців, оскільки введені дані карток і клієнтів шахраї використовують для крадіжки грошей”, – йдеться у повідомленні.



У прес-службі банку зазначають, що вже звернулися до відповідних органів для блокування фішингових сайтів. ПриватБанк закликав клієнтів користуватися виключно офіційними програмами та сервісами. Державні служби та банки не використовують Telegram для інформування населення.