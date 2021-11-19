Шахраї пропонують «винагороди» за вакцинацію щедріші, ніж державна

ПриватБанк попередив про появу нової схеми масового фішингу особистих даних під приводом начебто державних виплат за вакцинацію від COVID-19, повідомляє «Голос Громади».

Отже, не встигла ще запрацювати щойно оголошена державна програма із заохочення громадян до вакцинації проти коронавірусу віртуальною тисячею гривень, як винахідливі злочинці вже «стрижуть купони» з довірливих українців у великих сумах.

Як повідомила нас регіональна служба з комунікації ПриватБанку, за даними фахівців фінансової установи, вже зафіксовані випадки, коли клієнтам через різноманітні канали зв`язку (месенджери, електронну пошту) приходить повідомлення про доступні виплати за вакцинацію на кілька тисяч гривень. Далі шахраї пропонують перейти по посиланню на фальшиву сторінку сайту та заповнити особисті дані та реквізити банківських карток.

ПриватБанк попереджає своїх клієнтів не відкривати такі повідомлення від шахраїв і не реагувати на подібні привабливі повідомлення про грошові компенсації чи виплати. Також ні в якому разі не можна вводити свої особисті дані чи дані платіжних карток на підроблених сайтах чи мобільних сервісах.

Також банк звернувся до відповідних правоохоронних органів із заявою задля припинення діяльності шахраїв.