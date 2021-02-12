Шестеро мешканців Кіровоградщини з інвалідністю здобули у січні нові професії

Протягом січня 2021 року за направленням центрів зайнятості Кіровоградщини професійне навчання проходили 6 осіб з інвалідністю з урахуванням рекомендацій індивідуальних програм реабілітації.

Для організації професійного навчання осіб даної категорії використовувалась база 5 підприємств області та одного навчального закладу.

Професійне навчання осіб з інвалідністю проводилося за професіями продавців продовольчих та непродовольчих товарів, бухгалтера, оператора комп’ютерного набору тощо.

Крім того, один безробітний пройшов курси підприємницької діяльності у сфері малого бізнесу за груповою формою на базі Одеського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.