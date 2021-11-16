Ще четверо дітей олександрійських стали «державними» при живих матерях

Двох матерів Олександрійським міськрайонним судом позбавлено батьківських прав, повідомляє «Голос Громади».

Виконком Олександрійської міської ради на черговому засіданні своїм рішенням надав статус трьом малолітнім дітям – двом дівчаткам п`яти і двох років та хлопчику трьох років з однієї родини статус дітей, позбавлених батьківського піклування у зв`язку з рішенням Олександрійського міськрайонного суду про позбавлення їхньої матері-одиначки батьківських прав. Виховання з боку батька діти також не мають – він записаний у документах відповідно до ч.1 ст. 135 Сімейного кодексу України (тобто при народженні дитини у матері, яка не перебуває у шлюбі, у випадках, коли немає спільної заяви батьків, заяви батька або рішення суду, запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться за прізвищем та громадянством матері, а ім’я та по батькові батька дитини записуються за її вказівкою).

Ще одне аналогічне рішення ухвалив виконком на тому ж засіданні – про присвоєння статусу позбавленої батьківського піклування трирічної дівчинки у зв`язку з позбавленням судом батьківських прав її матері, батько дитини так само записаний згідно з ч.1 ст. 135 СКУ.

Як зазначив на засіданні виконкому начальник служби у справах дітей Юрій Яковлєв, з цими матерями, які систематично не виконували свої обов`язки з виховання власних дітей, працівники служби проводили виховну роботу протягом декількох попередніх років, але жінки так і не виправили свого ставлення до дітей.