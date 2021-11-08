Ще дві смерті сталося в Олександрії у наслідок ускладнень від коронавірусної хвороби

За минулу добу у Кіровоградській області зареєстрували 7 летальних випадків, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

Від коронавірусу померли: 3 хворих з Кропивницького району: 2 чоловіка віком 72 та 76 років з Кропивницької ТГ та 42-річна жінка з Бобринецької ТГ; 2 хворих з Олександрійської ТГ Олександрійського району: 62-річний чоловік та 62-річна жінка; 84-річний чоловік з Голованівської ТГ Голованівського району; 82-річний чоловік з Добровеличківської ТГ Новоукраїнського району.