Ще одним «крупним» браконьєрам Кіровоградщини «закрили» багатий сезон риболовлі

Нещодавно, у ході операції «Нерест» поліція викрила двох чоловіків, які займалися незаконним промислом на території Кременчуцького водосховища, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Нацполіції у Кіровоградській області.

33-річні жителі Світловодського району виловили риби на 211 тисяч гривень. У порушників вилучили моторний човен і сітки, а також понад 2 тисяч штук риби різних видів – плітка, лящ, карась, окунь, короп, судак.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або водним добувним промислом) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці продовжують профілактичне відпрацювання, спрямоване на запобігання вчиненню правопорушень на водних об’єктах.