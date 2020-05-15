Ще одним «крупним» браконьєрам Кіровоградщини «закрили» багатий сезон риболовлі

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Нещодавно, у ході операції «Нерест» поліція викрила двох чоловіків, які займалися незаконним промислом на території Кременчуцького водосховища, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Нацполіції у Кіровоградській області.

33-річні жителі Світловодського району виловили риби на 211 тисяч гривень. У порушників вилучили моторний човен і сітки, а також понад 2 тисяч штук риби різних видів – плітка, лящ, карась, окунь, короп, судак.

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За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або водним добувним промислом) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці продовжують профілактичне відпрацювання, спрямоване на запобігання вчиненню правопорушень на водних об’єктах.

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