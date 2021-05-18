Ще один «демарш» в рядах місцевих депутатів ОПЗЖ

Про своє небажання бути депутатом Олександрійської міської ради нинішнього скликання заявив представник фракції Опозиційного блоку, повідомляє «Голос Громади».

Депутат фракції «Опозиційна платформа – за життя» Олег Горошко вирішив достроково припинити свої повноваження в Олександрійській міській раді VІІІ скликання. Про це на черговій сесії повідомила присутніх секретар міської ради Вікторія Косяк: «Сьогодні поштою надійшов лист від депутата Горошка Олега Анатолійовича, в якому він висловив бажання припинити свої депутатські повноваження. Відповідно до закону «Про статус депутатів місцевих рад України ч.2 ст.5 ми повинні прийняти відповідне рішення. Але проєкт рішення потребує підготовки, тому є пропозиція розглянути питання на наступній сесії». З цим погодилася більшість депутатів.

Нагадаємо: Олег Горошко обирався депутатом Олександрійської міської ради 6-го скликання від Партії регіонів у 2010 році, 7-го скликання – від «Опозиційного блоку» у 2015 році. У 2013 році він – переможець щорічного міського конкурсу «Олександрієць року» у номінації «Меценат року». У 2015 році нагороджений відзнакою «За заслуги перед містом Олександрією».

Втретє О.Горошко був обраний на виборах депутатів місцевих рад 25 жовтня 2020 року від Кіровоградської регіональної організації Політичної партії «Опозиційна платформа – за життя» у територіальному виборчому окрузі № 5. Член Політичної партії «ОПЗЖ». Про причину дострокового припинення О.Горошком депутатських повноважень наразі не повідомляється.

Так само не повідомляли про свої мотиви «здачі депутатських мандатів» і двоє інших депутатів від ОПЗЖ, тільки вже в Олександрійській районній раді (як раніше зазначав «Голос Громади», у березні цього року від районного депутатства відмовилася заступник начальника управління освіти Олександрійської міської ради Вікторія Чернецька, а кілька днів тому про аналогічний «демарш» – вихід зі складу депутатів Олександрійської райради – повідомив працівник цього ж управління освіти Олег Банковський).

Ще більшою загадкою залишається інше питання: а задля чого взагалі ці люди, будучи посадовцями виконавчого органу міської ради, витрачали власні сили, свій та інших людей час, певні ресурси, балотуючись на недавніх виборах у депутати зовсім іншої – районної – ради? Щоб в результаті поносити депутатський значок, як кажуть в народі, лише «від Різдва до колядки», чи «без року тиждень»? Ну, якщо казати точніше, то їхнього депутатського ентузіазму вистачило менше, ніж на півроку… Для чого взагалі тоді було їм «городити цей город»? Залишаються тільки припущення. А тим часом певна категорія виборців на них якось розраховувала, віддаючи голоси на останніх виборах…

Принагідно зазначимо: є також авторитетні прогнози, що вищезгадані самовільні складання депутатських повноважень в рядах місцевих членів ОПЗЖ ще не останні.

(Примітка: «демарш» (на дипломатичні мові) – заява, прохання, застереження, протест тощо. У більш широкому, побутовому значенні – різкий вчинок, несподівана зміна власного рішення та ін.)