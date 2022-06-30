Ще один олександрієць загинув у війні з росією

Про це повідомив міський голова Олександрії Сергій Кузьменко, інформує Голос Громади.

Далі текст повідомлення:🕯Олександрія втратила ще одного Героя – Андрія Кореневського.

Олександрія знову у скорботі. Під час виконання бойового завдання на фронті в Луганській області загинув наш земляк – Андрій Кореневський. Чоловікові було 36 років.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника, який мужньо боронив Україну від російських окупантів і віддав своє життя за кожного з нас.

Світла пам’ять про нашого Воїна назавжди залишиться у серцях олександрійців.

Про час і місце прощання та поховання Андрія Кореневського буде повідомлено додатково