Що далі буде з олександрійським будинком Чижевського?

В Олександрії вирішили долю історичної будівлі Чижевського, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт CBN.

В приміщені працюватимуть одразу три комунальні установи — бібліотека-філія, музей імені Дмитра Чижевського та інформаційно-туристичний центр. В Олександрії вже отримали лист-погодження з Міністерства культури, залишилися формальності щодо передачі майна з балансу районної ради на баланс міста.

Створення музею Дмитра Чижевського саме у будинку, де свого часу жив відомий науковець, цілком логічна – його ім’я має стати брендом Олександрії. Такої думки дотримується керівництво міста.

Тому доречним буде і розміщення тут Інформаційно-туристичного центру. Діяльність установи задекларована програмою розвитку туризму в Олександрії на 21-26 роки. А основна задача – це поширення інформації про туристичну привабливість міста на регіональному, обласному та державному рівнях.