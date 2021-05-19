Що і як дозволено закупити «Олександрійському транспорту»?

Комунальне підприємство «Олександрійський транспорт» отримало від міської влади фінансове завдання на придбання автобусів, повідомляє «Голос Громади».

Відповідне рішення було ухвалене на черговій сесії Олександрійської міської ради: «Надати дозвіл комунальному підприємству «Олександрійський транспорт» Олександрійської міської ради на придбання на умовах фінансового лізингу 5 (п`яти) одиниць автобусів середньої місткості категорії М3 класу А1 з правом викупу та укладання договору фінансового лізингу з ПАТ «Укргазбанк» на таких умовах: предмет лізингу – автобуси МАЗ 203015 або МАЗ 203016 та (або) інших марок автобусів, які відповідають категорії М3 класу А1. Термін лізингу – не більше 60 місяців; загальна вартість лізингу – не більше 24,5 мільйона гривень; перший лізинговий платіж – не більше 22 відсотки від вартості предмета лізингу разом з ПДВ; відсоткова ставка – не більше 14,5 %; комісія за управління кредитом – 1% від вартості предмету лізингу».

З даного питання на сесії доповідав начальник управління економіки міськради Ростислав Черевашко. Зокрема він відповів на запитання з зали стосовно 35-відсоткового спецмита, введеного нещодавно державною міжвідомчою комісією з питань міжнародної торгівлі, на закупівлі з республіки Білорусі (а саме звідти планується закупити автобуси МАЗ). Як було повідомлено доповідачем, на початку травня цього року дія згаданого спецмита була призупинена в судовому порядку на державному рівні, отож автобуси можна буде придбати без митної «націнки». Орієнтовна вартість одного МАЗа, як зазначалося раніше, становить приблизно 4,5 – 4,8 млн грн в залежності від комплектації автобуса. Оскільки щороку потрібно буде повертати лізингові відсоткові ставки та нести інші виробничі витрати, на початковому етапі комунальне підприємство не буде прибутковим. Але оскільки його розрахунковий обіг буде складати 9,5 – 10 мільйонів гривень на рік, тому передбачається, що «Олександрійський транспорт» не дотуватиметься з місцевого бюджету, а в подальшому стане самоокупним і платитиме податки, в тому числі – в міський бюджет. На пільгові перевезення, які в тому числі буде виконувати і КП «Олександрійський транспорт», згідно з раніше прийнятою міською програмою передбачено 4,5 млн гривень на рік, нагадав присутнім депутатам Р. Черевашко.