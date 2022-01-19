Що на «робочому столі» у міської влади з будівництва доріг?

Про плани на 2022 рік стосовно ремонту і будівництва доріг на території Олександрійської громади детально доповів присутнім на черговому засіданні виконкому міський голова Сергій Кузьменко, повідомляє «Голос Громади».

«У нас на робочому столі – закінчення будівництва шляхопроводу, який з’єднує 14-й мікрорайон Олександрії з Войнівкою – вулиця Скічка. У планах також асфальтування дорожнього покриття вулиці Міліцейської, щоб з’єднати мікрорайон «верхнього БАМу» з центром міста, аби велика кількість людей мала можливість пройти цією вулицею із задоволенням. Як повідомлялося раніше, окрема увага надалі також приділятиметься ремонтам доріг у віддалених мікрорайонах міста: вулиця Джерельна у Байдаківському мікрорайоні, де знаходиться школа і курсуватиме шкільний автобус, теж є в планах на ремонт у 2022 році. Також у Заводському мікрорайоні передбачається відремонтувати три вулиці і зробити їх комфортними; проєктно-кошторисна документація на ці роботи виготовлена у минулому році», – поінформував Сергій Кузьменко. За його словами, ці попередні плани обговорюватимуться на найближчій сесії міської ради.

А ось інше повідомлення – у стрічці новин мережі Фейсбук, яке також стосується фінансування капітальних ремонтів доріг в Олександрії: «Щойно на засіданні обласної робочої групи з відбору та формування переліку заходів з ремонту і утримання доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Кіровоградської області, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів територіального дорожнього фонду обласного бюджету, прийняли рішення про виділення 45 млн грн на капітальні ремонти доріг в м. Олександрії. Це дороги вул. Олексія Скічка – 16 млн грн, вул. Міліцейська – 10 млн грн; вул. Пушкіна – 3 млн грн; вул. Єфремова- 4 млн грн; вул. Запорізька – 4 млн грн; вул. Джерельна – 8 млн грн.

Всього було розподілено на обласні дороги – 794 млн 586 тис. 200 грн. Пропозицію про таке виділення коштів має затвердити рішення сесії Кіровоградської обласної ради.