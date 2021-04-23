Що найбільше здорожчало у пасхальному кошику за рік? У скільки обійдеться відзначення Великодня

У 2021 році вартість великоднього кошика складе близько 780 грн. Це на 160 грн, або на 25,8%, дорожче, ніж торік, коли мінімальний набір продуктів коштував 620 грн.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на інформацію “Інституту аграрної економіки”.

Вартість великоднього кошика розрахували на основі даних Державної служби статистики, моніторингу роздрібних цін на міських ринках та у супермаркетах станом на 1 квітня 2021 року. До кошика включили паску, яйця (які здорожчали найбільше), домашню ковбасу, буженину, сало, вершкове масло, м’який і твердий сири, хрін та сіль.