Що нового у справі олександрійських посадовців, підозрюваних у хабарництві?

Правоохоронні органи м.Олександрії коротко поінформували про стан кримінальної справи щодо посадовців міського управління охорони здоров`я, повідомляє «Голос Громади».

Як вже повідомлялося раніше, 25 березня під процесуальним керівництвом прокуратури Кіровоградської області правоохоронними органами було викрито групу осіб, до складу якої входили посадові особи управління охорони здоров’я Олександрійської міської ради, котрі організували «схему» з вимагання та отримання неправомірної вигоди від підлеглих молодших медичних працівників у вигляді «відкатів». Сума отриманої неправомірної вигоди складає 60 тис. грн.

«За даними слідства, вказана група осіб організувала вимагання та отримання неправомірної вигоди зі своїх підлеглих за рахунок бюджетних коштів, виділених на реформування місцевих медичних закладів, а також на премії медичним працівникам. Щомісячно керівні особи вимагали від підлеглих молодших медичних працівників частину від отриманої заробітної плати у вигляді премій, не дивлячись на те, що заробітна плата медперсоналу і так невелика. Викрили посадовців медичної сфери «на гарячому» під час отримання неправомірної вигоди у сумі 60 тис. грн.», – йшлося у тодішньому повідомленні.

Серед олександрійців ці повідомлення ЗМІ мали певний суспільний резонанс і читачі досі продовжують цікавитися, який наслідок мало це кримінальне викриття.

Отже, про стан справи на сьогодні. Як повідомили джерела у правоохоронних органах, встановлено коло осіб, причетних до злочину – це 5 посадових осіб. Даним фігурантам справи оголошено про підозру за ч. 3 ст.368 Кримінального кодексу України («Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди»). На даний час продовжуються слідчі дії, проведено ряд кримінальних експертиз, але значну частину експертних досліджень ще належить виконати. Оскільки процес розслідування справ такої специфіки (у яких до того ж фігурує не одна особа, а ціла група) є доволі складним і трудомістким, то його швидкого завершення очікувати не варто. За попередніми припущеннями правоохоронців, це займе ще не менше двох – трьох місяців, перш ніж справи будуть передані до суду. Розслідуванням займаються відповідні до специфіки злочину правоохоронні структури.

Вищезгадана кримінальна стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.