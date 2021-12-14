Що нового у законі про рекламу. Заборони та нововведення

Звертаємо увагу суб’єктів господарювання та рекламодавців на актуальні зміни до Закону України «Про рекламу»



З 13.08.2020 врегульовано питання щодо реклами азартних ігор, організаторівазартних ігор. Така реклама забороняється. Розміщення реклами азартних ігор, організаторів азартних ігор у спеціалізованих друкованих виданнях дозволяється за умови наявності у рекламодавця ліцензії. Також вимагається наявність спеціального текступопередження.



З 16.01.2021 згідно з частиною 1 статті 6 Закону мовою реклами в Україні є українська мова.



З 08.12.2022 вступають в дію зміни щодо протидії дискримінації за ознакою статі. Реклама щодо дискримінації за різними ознаками є забороненою.



З 21.03.2023 вступає в дію стаття 21-1 «Реклама ветеринарних лікарських засобів та лікувальних кормів». Реклама ветеринарних лікарських засобів та лікувальних кормів повинна відповідати короткій характеристиці та не створювати враження, що такий засіб є кормом або біоцидом.