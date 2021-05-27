Що нового запропонують олександрійцям «Рено» та інші автомобільні «гранди»?

Виставка-презентація автомобілів з нагоди святкування Дня міста відбудеться в Олександрії, повідомляє «Голос Громади».

Захід, який складатиметься з виставки зразків світових автопромислових брендів Renault, Nissan та Ford і проведення їхнього тест-драйву, проходитиме на майданчику біля культурно-спортивного комплексу «Ніка» 30 травня протягом дня. Таке рішення ухвалив виконком Олександрійської міської ради на своєму черговому засіданні сьогодні, 27 травня, на клопотання організатора виставки – ТОВ «Автогруп Кропивницький». Захід проводитиметься з метою розвитку виставкової діяльності та з нагоди Дня міста Олександрії.