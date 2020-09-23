Що показали перевірки дитсадочків Кіровоградщини та Олександрійщини зокрема

Впродовж вересня у Кіровоградській області обстежили майже пів тисячі дошкільних навчальних закладів, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Держпродспоживслужби Кіровоградщини.

У 40 перевірених ЗДО під час обстежень виявили порушення.

Найчастіше зустрічались наступні порушення:

відсутні або недостатня кількість контейнерів для збору використаних засобів індивідуального захисту (Благовіщенський, Гайворонський райони);

відсутні безконтактні термометри для температурного скринінгу дітей і працівників, не проводиться провітрювання, неправильно використовуються засоби індивідуального захисту (Знам’янський район);

недостатня кількість деззасобів, відсутні паперові рушники (Устинівський, Знам’янський, Голованівський райони); к

кількість дітей в групі не відповідає можливості їх розміщення з дотриманням протиепідемічних вимог ( Олександрійський район );

); не прибрані килими з довгим ворсом, не розроблений режим дня з урахуванням карантинних заходів, відсутні графіки прибирання, провітрювання та дезінфекційних обробок (Долинський район);

не розроблений алгоритм дій на випадок реєстрації захворювання на коронавірусну хворобу (Новгородківський, Маловисківський, Онуфріївський райони);

в багатьох ДНЗ відсутній п’ятиденний запас засобів індивідуального захисту (масок).

У містах Кропивницький та Світловодськ, шести районах – Вільшанському, Добровеличківському, Новоархангельському, Новомиргородському, Новоукраїнському та Петрівському – порушень протиепідемічного режиму не виявили.