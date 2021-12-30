Що показує статистика по захворюванню на коронавірус в Олександрії

29 грудня було зроблено 66 ПЛР-тестів, виявлено 4 хворих на COVID-19.

Станом на 30 грудня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 196 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 11 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 36 хворих, в тому числі зі Знам’янської громади – 5, Онуфріївської – 3, Світловодської – 5, Петрівської – 4, Приютівської – 2, Новопразької – 1, на апаратах ШВЛ – 4;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 160 хворих, в тому числі 11 дітей.

Усього станом на 30 грудня хворих на пневмонію – 283 осіб, в тому числі 10 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 37 дітей, з них 9 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 26 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

У районній міській лікарні – 26 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 222 хворих, в тому числі 1 дитина.