Що робити, якщо в комендантську годину потрібно переміщатись містом? Практичні дії

Наразі в Олександрії, з урахуванням воєнного стану, запроваджено комендантську годину, яка діє з 22:00 до 05:00 години. Що ж робити, якщо є необхідність вийти з домівки, пересуватись містом, потрапити на потяг тощо, й не отримати штраф за порушення забороненого часу. “Голос Громади” розповідає далі.

Комендантська година — заборона військовим комендантом в певний час доби й на певний час перебувати на вулицях та в громадських місцях.

Отже, в той час, коли діє заборона на перебування на вулиці, а вам необхідно вирішити вагомі питання, які не чекатимуть кінця комендантської години, то для можливості рухатися вулицями міста потрібна буде спеціальна перепустка, тобто дозвіл.

Як і де отримати?

Перш за все потрібно звернутися до воєнної адміністрації в оргвідділ, при собі мати документ, що засвідчує особу (паспорт). На місці необхідно буде заповнити відповідну заяву та отримати дозвіл/перепустку для переміщення у комендантський час.

В Олександрії воєнна адміністрація знаходиться в приміщенні Олександрійської райдержадміністрації за адресою вул.Шевченка, 132.