Що розглядало перше засідання двох депутатських комісій Олександрійської міськради

17 грудня відбулася нарада депутатських комісій Олександрійської міської ради, повідомляє «Голос Громади».

Засідання двох постійних комісій міської ради – з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку (її голова – Віталій Заріцький) та з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, соціального захисту населення (голова Олег Носов) проходило спільно за участі секретаря міської ради Вікторії Косяк, у присутності інших запрошених депутатів, працівників виконавчих органів міськради, представників ЗМІ.

Комісії розглянули питання відповідного їм профілю з переліку тих, що будуть внесені на розгляд найближчої чергової сесії міської ради. Представляли проєкти рішень начальники або спеціалісти відповідних виконавчих підрозділів ради. При цьому декілька запропонованих проєктів присутні відклали через відсутність на даний час державних законодавчих підстав для їхнього розгляду: це зокрема проєкт міського бюджету на наступний рік та програма благоустрою Олександрії на 2021-2025 роки. Однак обидва документи, представлені фахівцями фінуправління і управління ЖКГ відповідно були вивчені комісією з економіки і викликали у її членів чимало конкретних запитань, зокрема – у плані фінансування витрат на впровадження.

Втім, кошторисні витрати були головним фактором для присутніх і в інших, схвалених ними проєктах. Наприклад, ціла низка запитань виникла у голови планово-бюджетної комісії Віталія Заріцького, а також інших комісарів до запропонованої програми діяльності КП «Муніципальна безпека Олександрійської міськради» на 2021-2025 роки стосовно її фінансування.

А під час розгляду програми розвитку місцевого самоврядування секретар міської ради Вікторія Косяк висловила зауваження стосовно одного з пунктів документу – обладнання сесійної зали системою електронного голосування. На її думку, система на даний час – далеко не головне питання і тому витрати на придбання цього дороговартісного обладнання були б невиправданими в умовах економічної кризи, спричиненої пандемією та дефіцитом коштів місцевого бюджету на значно важливіші речі. Разом з тим всі присутні погодилися, що така система потрібна (як відомо, ухвалення рішень на сесіях Олександрійської міської ради досі проходять відкритим голосуванням шляхом персонального опитування кожного депутата головою лічильної комісії, що в результаті займає занадто багато часу). Отож про всяк випадок комісія залишила цей пункт у програмі, передбачивши для закупівлі електронної системи чисто умовну суму – до «кращих часів», коли економіка міського бюджету зможе це дозволити.

Чимало запитань було і до презентатора програми економічного і соціального розвитку міста на наступний рік Ростислава Черевашка. Зокрема критичні зауваження стосувалися «проєкту п`ятирічки» – олександрійського індустріального парку, розмови про будівництво якого ведуться ще з 2015 року: «Про нього за цей час вже стільки переговорили, а насправді там замість промислової зони зараз залишилися лише гори будівельного сміття», – сказав В.Заріцький. Варто зауважити, тема індустріального парку (як власне, й самої програми розвитку міста на наступний рік) ще буде мати достатньо продовжень.

Серед інших питань дня у ході своєї роботи комісії збільшили у запропонованому проєкті програми розвитку малого та середнього підприємництва розмір фонду підтримки дрібного бізнесу з 500 тисяч (як це було раніше) до 1 мільйона гривень; схвалили зміни переліку послуг, що надаються Олександрійським міським ЦНАПом, статутів певних медичних закладів (суто технічне питання, пов`язане з реорганізаційними процесами утворення територіальних громад). Також схвалено міську програму «Призовник» на 2021 рік, програму розвитку архівної справи на наступний рік та інші проєкти рішень, що розглядатимуться на сесії міської ради.