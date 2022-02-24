Що скуповують у магазинах олександрійці в режимі “воєнного стану”? (ФОТО)

Сьогодні, 24 лютого, у день, коли в країні почалася війна й оголошено воєнний стан, олександрійці з самого ранку ринулися до банкоматів, аптек, заполонили супермаркети та магазини, повідомляє “Голос Громади”.

Спостерігаючи за закупками містян можна сказати, що масово скуповують хліб – його взагалі ніде немає. А також крупи, цукор, борошно, олію, яйця, вермішель швидкого приготування, чай, рибні й м`ясні консерви… Розмітають туалетний папір, сухі та вологі серветки, зубну пасту, сірники, пральний порошок…

В котре звертаємось до олександрійців з проханням не створювати ажіотажу та паніки в місті!