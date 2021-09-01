Що святкуємо у вересні?

ВЕРЕСНЕВІ СВЯТА

ДЕРЖАВНІ СВЯТА й ПАМ’ЯТНІ ДАТИ:

1 вересня – День знань.

2 – День закінчення Другої світової війни.

7 – День військової розвідки України.

8 – Міжнародний день солідарности журналістів.

17 – День працівників цивільного захисту України; День рятівника. День фармацевтичного працівника.

22 – осіннє рівнодення.

29 – День пам’яти трагедії Бабиного Яру.

30 – Міжнародний день перекладача.

РІДНІ НАЦІОНАЛЬНІ СВЯТА (основні)

1 вересня – свято Вогню. Пóсвіт.

4 – осінні Перýн і Перунúця.

8 і 9 – День Богині-Рожанúці. День Лéлі.

14 – Свято Вирію: проводи птахів до Ирію (Ірію, Ираю). Прощання з теплом. Початок осінніх вечорниць.

22 – 25 – Осіннє рівнодення. Сонячні свята: Овсéнь (Світовúт, Сивоя́р, Радогóщ). Святовúд осінній. Третя подяка за Життя. Освячення хліба.

27 – День Святого Письма Рідної Української Національної віри: «Мáга Віри». Народúни Лева Силенка, духовного Учителя, автора МВ.

30 – День Язичницької Спадщини. Зворóжини (Осінні Дідú, Дідова Субота). Діди – це основа роду, це мудрість і наше коріння.

ДАВНІ НАРОДНІ СВЯТА

Мало не кожен день у наших пращурів мав назву, а присвячений був не чужинцям, а певному явищу природи, праці або рідним Богам. Із назв днів чітко видно наш зв’язок із Природою (Зазимки, Гусепроліт, Ознобиці…) та з діяльністю (Грамотник, Житник…).

1 вересня – свято Вогню. Пóсвіт.

4 вересня – осінні Перýн і Перунúця. Цей день пов’язаний із повір’ям про духів-лісовиків. Вважали, що лісовик «потішається» зі снопами.

8 і 9 – День Богині-Рожанúці. День Лéлі.

8 вересня у давнину цей день вважали іменúнами горобини. Збирали горобину й калину, примовляючи: «Великий урожай горобини – до морозу».

14 вересня – 14 – Свято Вирію: проводи птахів до Ирію (Ірію, Ираю). Прощання з теплом. Початок осінніх вечорниць. 14 вересня – Новúй рік за давнішим літочисленням, введеним із насадженням християнства. З цього дня починається справжня осінь і старе Бáбине лíто, яке триває до 21 вересня. За цим днем визначали погоду на всю осінь. 1 вересня (за старим стилем, а 14 вересня – за новим) починали освітлювати оселі свічкою, пóсвітом і каганцем, які перед запаленням прикрашали й носили від хати до хати, ділячись огнем. Звичай мав назву «одружувати каганця», або «свіччине весілля».

21 вересня – Осенúни. Коли цього дня гарна погода, то й осінь буде теплою.

22 вересня – Світовúт. Осіннє рівнодення: ніч рівна дневі і ще зростатиме до 22 грудня, Різдва Сонця. Рівнодення триває з 22 по 25 вересня. Овсéнь (Сивоя́р, Світовúт (Святовúд), Радогóщ) – сонячні свята: Сонце займає одну з 4-ох визначальних точок свого положення. Прадавнє, величне, важливе, але призабуте свято наших пращурів. Це явище вважають астрономічним початком осени. Сонце сходить точно на сході, а заходить точно на заході. Третя подяка за Життя. Освячення хліба.

24 вересня – початок золотої осени, яка триватиме до 15 жовтня.

27 вересня – Треті Осенúни або Здвúження. Урожай до цього дня має бути «здвинутим» у льох. Казали: «На Здвиження осінь назустріч зимі рухає, остання птиця відлітає у вирій, а гаддя ховається в листя і в землю». На Здвиження свитку скидай, а кожуха зодягай. 27 – День Святого Письма Рідної Української Національної віри: «Мáга Віри». Народúни Лева Силенка, духовного Учителя, автора «Мага Віри».

28 вересня – Гусепролíт: відліт диких гусей. «Гуси летять – зиму на хвості тягнуть».

30 – День Язичницької Спадщини. Зворóжини (Осінні Дідú, Дідова Субота). Діди – це основа роду, це мудрість і наше коріння.

ЦЕРКОВНІ СВЯТА



1 вересня – мученика Андрія Стратилата і з ним 2593-х мучеників, Донської ікони Божої Матері

2 вересня – пророка Самуїла

3 вересня – апостола від 70 Тадея, мучениці Васси та чад її мучеників Феогнія, Агалія і Піста, преподобного Авраамія Смоленського, архімандрита

4 вересня – мучеників Агафоника, Зотика, Феопрепія (Богопела), Акіндіна, Северіана, Зінона та інших

5 вересня – віддання свята Успіння Пресвятої Богородиці

6 вересня – священномученика Євтихія, єпископа, учня апостола Іоанна Богослова

7 вересня-перенесення мощей апостола Варфоломія (Нафанаїла), апостола від 70-ти Тита, єпископа Критського

8 вересня – Стрітення Володимирської ікони Пресвятої Богородиці, мученика Адріана і мучениці Наталії

9 вересня – преподобного Пімена Великого

10 вересня – преподобного Мойсея Мурина

11 вересня – Усікновення глави Іоанна Предтечі

12 вересня – перенесення мощей благовірного князя Данила Московського, Святителів Олександра, Іоанна Постника і Павла Нового, патріархів константинопольських

13 Вересня – положення чесного Пояса Пресвятої Богородиці

14 вересня – початок індикта – церковне новоліття, преподобного Симеона Стовпника і матері його Марфи Каппадокійської

15 вересня – мучеників Маманта, батька його Феодота і матері мучениці Руфіни, святителя Іоанна Постника, Патріарха Цереградського, преподобних Антонія і Феодосія Києво-Печерських

16 вересня – священномучеників Анфіма, єпископа Нікомідійського, і з ним Феофіла, диякона, мучеників Дорофея, Мардонія, Мігдонія, Петра, Індіса, Горгонія, Зінона, мучениці Домни Діви та мученика Євфимія

17 вересня – пам’ять ікони Неопалима Купина

18 вересня – пророка Захарії та праведної Єлисавети, батьків святого Іоанна Предтечі

19 Вересня-спогад чуда Архістратига Михаїла, що був у Хонех

20 вересня – предпразднство Різдва Пресвятої Борогодіци, мученика Созонта Помпеольського (Кілікійського), святителя Іоанна

21 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці

22 вересня – попразднство Різдва Пресвятої Богородиці, праведних Богоотець Іоакима та Анни

23 вересня – мучениць Минодори, Митродори та Німфодори, преподобного Павла слухняного, Печерського

24 вересня – преподобної Феодори Олександрійської молодшої, преподобного Силуана Афонського

25 вересня – віддання свята Різдва Пресвятої Богородиці

26 вересня – предпразднство Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього

27 вересня – Воздвиження Хреста Господнього

28 вересня – попразднство Воздвиження Чесного і Животворчого Хреста Господнього

29 вересня – великомучениці Євфимії Всехвальної

30 вересня – мучениці Віри , Надії, Любові та матері їх Софії.