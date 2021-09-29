Що у мережі освітніх закладів Олександрії?

Затверджено мережу закладів загальної середньої освіти в Олександрії, кількість учнів та класів у поточному навчальному році, повідомляє «Голос Громади».

Згідно з недавнім рішенням виконкому Олександрійської міської ради, яке затвердило перелік середніх навчальних закладів, всього в Олександрійській територіальній громаді – 8925 учнів, які навчаються у 372-х класах 17-ти шкіл.

Це загальноосвітні навчальні заклади І-ІІ ступенів №№ 7,8 та Марто-Іванівський навчально-виховний комплекс (27 класів, 386 учнів);

ЗНЗ І-ІІІ ступенів №№ 2, 6, 10, 15 та Ізмайлівський заклад загальної освіти І-ІІІ ст. (99 класів, 220 учнів);

НВК І-ІІІ ст. – дитячий дошкільний заклад: «ЗНЗ №12», НВК «ЗНЗ №19», НВК «Звенигородський», Головківський заклад загальної середньої освіти – заклад дошкільної освіти (59 класів, 1190 учнів);

навчально-виховне об`єднання «Олександрійська гімназія – ЗНЗ І-ІІ ст.-школа мистецтв» (35 класів, 919 учнів);

НВК «ЗНЗ І-ІІІ №9 – спеціалізована школа» (30 класів, 775 учнів);

Олександрійський НВК «ЗНЗ І-ІІ ст. №17» (47 класів, 1365 учнів);

НВК «Олександрійський колегіум» (55 класів, 1530 учнів);

НВК «Ліцей інформаційних технологій – спеціалізована школа ІІ ст.» (20 класів, 480 учнів).

Також у навчальних закладах діють 20 груп продовженого дня.