Що у першій черзі капітальних ремонтів в Олександрії?

Оперативну інформацію стосовно деяких, раніше оприлюднених рішень про капітальні ремонти в Олександрії, надав міський голова Сергій Кузьменко на черговому засіданні виконавчого комітету Олександрійської міської ради, повідомляє «Голос Громади».

За словами міського голови, наступного тижня будуть підписані договори з підрядником, який виграв конкурс на проведення ремонтних робіт в інфекційному відділенні Центральної міської лікарні. Найближчим часом ці роботи розпочнуться, а начальнику управління охорони здоров`я Тамарі Сакарі дано завдання забезпечити в цей час планомірну роботу лікарів відділення з надання допомоги хворим на COVID-19, які її потребують.

Так само наступного понеділка чекають на підписання договори на попередньо заплановані капітальні ремонти Кіровоградського шосе у межах міста.

І вже розпочатий завершальний етап реставраційних робіт приміщення і території Олександрійського театру. Контролювати ці процеси отримала доручення заступник міського голови з гуманітарних питань Ірина Чемерис.