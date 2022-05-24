 “…Що, України захотілось? Фіга вам!..”: вчителька з Олександрійщини написала вірш про війну

Україна та українці наразі переживають тяжкі часи… Розруха, сум, смерть, самотність, відстань, сирени, бомби, вибух, кулі, страх, смуток, відчай, ворог, біль… І все це можна замінити одним словом війна.
Мешканка с. Щасливе Олександрійського району Засідка Надія Павлівна – вчителька-пенсіонерка та поважна жителька написала відвертого вірша про війну, у якому розповідає про страшні часи сьогодення, про наболіле та бажання всіх українців… Повідомляє “Голос Громади”.
Війна
Війна. Яке болюче і жахливе слово!
Воно щодня звучить у нашій мові.
Біда в кожну домівку загляда.
Зветься біда – рашистськая орда.
Російські війська пруть ізвідусіль.
Їх ціль – побільше знищить наших міст і сіл
І українців, у яких сумління чисті,
Бо ми для них – бендеровці й нацисти.
Армійці наші добре справу знають:
Рашистам зуби вправно вибивають.
То ж вороги лютують, аж оскал звірячий мають:
Людей ґвалтують, обкрадають, убивають.
По всій країні чутні вибухи й обстріли.
На мирних жителів чатують вражі стріли.
І гинуть діти, молоді і старики,
А наша ненависть до росіян вже навіки.
Ми віримо у наші Збройні Сили.
Вони чимало ворогів уже скосили.
Підмога їм – єднання фронту й тилу.
Усі, як можуть, край боронять сміло.
Надійних друзів і партнерів маємо.
Підтримку Заходу в усьому відчуваємо,
А головне – нам зброю постачають,
День Перемоги наближають.
Багато втрат ми вже зазнали.
Чого лиш варті оборонці «Азовсталі».
Та нашу націю не вбити, не скорити.
Рашистську нечисть проженем і будем жити.
Кремлівський карлик хай у бункері сконає.
До того прихвоснів своїх перестріляє.
Що, України захотілось? Фіга вам!
Вкраїні – Слава! Смерть нашим ворогам!
Для довідки. Засідка Надія Павлівна народилася в с.Суботці 12.05.1949р. Після закінчення педінституту потрапила на роботу до села Щасливе і 40 років є незмінним вчителем української мови і літератури, зарубіжної літератури. Має активну громадянську позицію, була секретарем ради ветеранів села. Має чималу збірку власних віршів. Лауреат конкурсу у пошуках літературних талантів, присвяченому 30 річниці незалежності України, який проводила Попельнастівська сільська рада.