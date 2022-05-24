 “…Що, України захотілось? Фіга вам!..”: вчителька з Олександрійщини написала вірш про війну

Україна та українці наразі переживають тяжкі часи… Розруха, сум, смерть, самотність, відстань, сирени, бомби, вибух, кулі, страх, смуток, відчай, ворог, біль… І все це можна замінити одним словом війна.

Мешканка с. Щасливе Олександрійського району Засідка Надія Павлівна – вчителька-пенсіонерка та поважна жителька написала відвертого вірша про війну, у якому розповідає про страшні часи сьогодення, про наболіле та бажання всіх українців… Повідомляє “Голос Громади”.

Війна

Війна. Яке болюче і жахливе слово!

Воно щодня звучить у нашій мові.

Біда в кожну домівку загляда.

Зветься біда – рашистськая орда.

Російські війська пруть ізвідусіль.

Їх ціль – побільше знищить наших міст і сіл

І українців, у яких сумління чисті,

Бо ми для них – бендеровці й нацисти.

Армійці наші добре справу знають:

Рашистам зуби вправно вибивають.

То ж вороги лютують, аж оскал звірячий мають:

Людей ґвалтують, обкрадають, убивають.

По всій країні чутні вибухи й обстріли.

На мирних жителів чатують вражі стріли.

І гинуть діти, молоді і старики,

А наша ненависть до росіян вже навіки.

Ми віримо у наші Збройні Сили.

Вони чимало ворогів уже скосили.

Підмога їм – єднання фронту й тилу.

Усі, як можуть, край боронять сміло.

Надійних друзів і партнерів маємо.

Підтримку Заходу в усьому відчуваємо,

А головне – нам зброю постачають,

День Перемоги наближають.

Багато втрат ми вже зазнали.

Чого лиш варті оборонці «Азовсталі».

Та нашу націю не вбити, не скорити.

Рашистську нечисть проженем і будем жити.

Кремлівський карлик хай у бункері сконає.

До того прихвоснів своїх перестріляє.

Що, України захотілось? Фіга вам!

Вкраїні – Слава! Смерть нашим ворогам!

Для довідки. Засідка Надія Павлівна народилася в с.Суботці 12.05.1949р. Після закінчення педінституту потрапила на роботу до села Щасливе і 40 років є незмінним вчителем української мови і літератури, зарубіжної літератури. Має активну громадянську позицію, була секретарем ради ветеранів села. Має чималу збірку власних віршів. Лауреат конкурсу у пошуках літературних талантів, присвяченому 30 річниці незалежності України, який проводила Попельнастівська сільська рада.