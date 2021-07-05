Що в останніх змінах надання соціальних допомог?

Такі види соціальної підтримки, як пільги, субсидії і державні допомоги, регулярно зазнають законодавчо-нормативних змін. Нещодавно «Голос Громади» оприлюднював інформацію про зміни у порядку призначення житлових субсидій. Далі мова піде про останні зміни у наданні інших видів допомог – за інформацією управління соціального захисту населення Олександрійської міської ради.

Передусім – важлива зміна у взаємодії державних органів і населення: прийом документів на отримання державних соціальних допомог з 1 березня здійснюється Центром надання адміністративних послуг м. Олександрії, а не в управлінні соцзахисту.

За допомогою програмного комплексу «Соціальна громада» у ЦНАПі приймаються документи, скануються, формується електронна картотека і в режимі реального часу передається управлінню соцзахисту, котре їх розглядає. Про це зокрема повідомила присутнім на черговому засіданні громадської ради начальник управління соцзахисту Олена Назаренко.

Так, за її інформацією, державні допомоги включають в себе допомоги сім’ям з дітьми, соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію та інвалідам, тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, або місцезнаходження яких невідоме, допомогу на догляд, соціальну допомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам.

Основні і кардинальні зміни в частині надання державних допомог відбулися з 1 липня 2020 року, а саме: підвищено розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування до 2,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та на дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування – 3,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (раніше для всіх категорій дітей застосовувався 2-х кратний розмір прожиткового мінімуму).

З 1 липня 2020 року скасовано норми:

– призначення державної соціальної допомоги за рішенням комісії для багатодітних сімей та сімей, в складі яких є особа з інвалідністю;

– підвищення рівня забезпечення прожиткового мінімуму для кожної дитини, яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї на 10%; для кожної дитини з інвалідністю, та для кожної дитини, яка утримується одинокою матір’ю, та для кожної дитини, в якої один або обоє батьків є особами з інвалідністю I або II групи – на 20%;

– збільшення розміру державної соціальної допомоги на кожну дитину віком до 13 років на 250 грн, на кожну дитину віком від 13 до 18 років на 500 грн;

– встановлено єдиний підхід до умов призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та допомоги на дітей одиноким матерям, згідно з яким всі категорії повинні сплачувати єдиний соціальний внесок, або бути звільнені від його сплати відповідно до законодавства.

Під час звернення за вказаними видами державних допомог необхідно обов’язково зазначати майновий стан родини: наявність у власності житла (не більше одного житлового приміщення для родини) та транспортних засобів (не більше одного автомобіля, з дати випуску якого минуло менше 15 років).

Відтепер, державна підтримка буде спрямована для сімей, які мають обґрунтовано низькі доходи, сплачують ЄСВ з доходів, тобто сім’ї (працездатні члени) відтепер будуть більш мотивовані на роботу.

Особливою турботою охоплені сім’ї з дітьми. Урядова програма «пакунок малюка» – це допомога батькам у вигляді набору речей для догляду за новонародженою дитиною. З вересня 2018 року по теперішній час в місті цією послугою скористалось 905 сімей.

В липні 2020 року Урядом змінено «пакунок малюка» на грошову виплату у розмірі 5 тисяч грн. З 1 вересня 2020 року розмір грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» становить три розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, установленого законом на дату подання заяви про призначення відповідної допомоги (станом на 1 грудня 2020 року – 5763 грн, 01 липня 2021 року – 6039 грн.). 282 родини отримали грошову компенсацію при народженні немовляти.

За бажанням отримувача замість одноразової натуральної допомоги родина може отримати грошову компенсацію на дітей, народжених з 1 липня 2021 року.

Також з січня 2022 року передбачається збільшення розміру допомоги при народженні дитини з 41 280 грн. Таким чином, сім’ї з дітьми отримують суттєву підтримку з боку держави.