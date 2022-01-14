Що відомо про штам «Омікрон»

Наразі у світі тривають дослідження та вивчення нового штаму «Омікрон», проте вже є перші дані про вказаний штам.

За попередніми результатами наукових досліджень, «Омікрон» частіше призводить до інфікування в домашніх осередках у порівнянні зі штамом «Дельта».

Окрім того, новий штам має менший інкубаційний період. У середньому, за даними наукових досліджень, він становить 3 доби.

Також поодинокі дослідження вказують, що відбувається зсув захворюваності на штам «Омікрон» у більш молоду вікову групу. Якщо середній вік осіб, хворих на штам «Дельта», був 38,3 роки, то на «Омікрон» – 30,8 роки.

Також збільшується і ризик повторного зараження – реінфекції. У випадку із «Дельтою» він становив близько 2,5%, для «Омікрону» – у понад 5 разів вище, 13%.

Попередньо, «Омікрон» у 2,9 раза більш інфекційний, ніж «Дельта». Тобто новий штам більш заразний у порівнянні із «Дельтою».

Також у країнах, де він вже виявлений, подвоєння випадків зараження на рівні спільноти відбувається в 1,53 дня.

Водночас наразі немає інформації для оцінки будь-якої зміни тяжкості інфекції, яку спричиняє «Омікрон». Попередні дані свідчать, що нових незвичних симптомів у хворих на вказаний штам не спостерігається.

Однак дані вказують на зниження ризику госпіталізацій серед інфікованих цим штамом. Хоча зростання кількості заражень може спричинити і велике навантаження на медичну систему.

У порівнянні зі штамом «Дельта», випадки захворювання на «Омікрон» мають на 15-20% менший ризик будь-якої госпіталізації та на 41% менший ризик госпіталізації з перебуванням протягом 1 або більше ночей в лікарні.

Також наявні дані про те, що ризик надходження у відділення екстреної допомоги чи госпіталізації для «Омікрону» є вполовину меншим, ніж для «Дельти».

Дослідження з Данії демонструють, що лише в 0,6% хворих на Omicron були госпіталізовані, у порівнянні з 1,6% хворих на інші штами коронавірусної хвороби. Водночас дані щодо госпіталізацій не є остаточними, адже у багатьох країнах все ще існує затримка між діагностикою захворювання та безпосередньо госпіталізацією. До того ж переважна більшість досліджень були проведені у країнах, де вже високий рівень охоплення щепленнями, а тому до лікарень потрапляє менше людей.

Правильне використання масок, дотримання дистанції та регулярне миття рук як і раніше залишаються ефективними та простими заходами, щоб вберегтися від інфікування будь-яким штамом.