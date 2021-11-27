Що вирішувала чергова сесія міської ради

41 питання порядку денного розглянула чергова (XIV) сесія Олександрійської міської ради, яка відбулася 26 листопада, повідомляє «Голос Громади».

Першими в переліку ухвалених були рішення про звіти депутатів міськради, визначення графіка прийому громадян депутатами, заохочення голів квартальних комітетів одноразовими грошовими виплатами та внесення змін до попереднього рішення міськради «Про квартальні комітети».

Поточних змін зазнав бюджет м.Олександрії на 2021 рік у зв`язку з перевиконанням його дохідної частини та перерозподілом видатків.

Депутати фракції «Європейська солідарність» запропонували направити два підготовлених ними звернення Олександрійської міської ради – до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо підтримки медичних працівників; а також до Прем’єр-міністра України, Генерального директора АТ «Укрпошта» та народного депутата О.Воронька щодо збереження стаціонарного поштового відділення АТ «Укрпошта» в селі Ізмайлівка Олександрійської територіальної громади. Пропозиція була підтримана голосуванням.

У блоці проєктів, підготовлених управлінням житлово-комунального господарства міськради, присутні ухвалили рішення про передачу багатоквартирного будинку по вул. Героїв Сталінграда, 19А в управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Героїв Сталінграда-19 А»; будинку по вул. Героїв Сталінграда, 31 – в управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Героїв Сталінграда-31/21»; а багатоповерхівку по вул. Героїв Сталінграда, 29 – в управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Добробут 29/21».

Також депутати проголосували за надання дозволу Центральній міській лікарні на придбання квартири орієнтовною вартістю 340 тис. грн. для запрошеного спеціаліста – лікаря-нефролога (про відповідну рекомендацію виконкому Олександрійській міськраді щодо такого придбання раніше повідомляв «Голос Громади»).

Також на сесії були прийняті два робочі рішення відділу архітектури та ремонтно-будівельних робіт управління ЖКГ, одне – управління культури і туризму міської ради і 25 рішень управління приватизації, оренди землі та майна Олександрійської громади.

Про деякі з ухвалених рішень «Голос Громади» детальніше розповість у подальших повідомленнях.