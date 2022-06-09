Що вирішувало чергове засідання виконкому міської ради

36 питань порядку денного відпрацювало чергове засідання виконкому Олександрійської міської ради, яке відбулося 9 червня. З них першими були розглянуті 7 проєктів рішень, підготовлені службою у справах дітей: вони стосувалися статусів, опіки, виховання та місць проживання дітей, що опинилися у складних життєвих ситуаціях.

Наступними були розглянуті і затверджені оновлена редакція «Положення про управління культури і туризму Олександрійської міської ради» та нові тарифи з надання платних послуг клубними закладами територіальної громади.

Зміни торкнулися тарифів на ринкові послуги КП «Олександрійський центральний ринок» і тарифів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в межах Олександрійської територіальної громади у звичайному режимі руху. Пропозиції готувало управління економіки.

А про зміни у вартості такої послуги, як оформлення внутрішнього паспорта громадянина України для пільгових категорій громадян доповіла начальник ЦНАП Світлана Яременко. Виконком вирішив внести цей проєкт рішення на розгляд чергової сесії міської ради.

Ухвалити рішення про демонтаж чергових пам’ятних знаків на території міста, які визнані символами радянсько-російської культури та історії, також запропонував виконком міській раді. Це зокрема погруддя російському письменнику Максиму Горькому, встановлене на території ЗНЗ № 2 (про це рішення міської топонімічної комісії раніше розповідав «Голос Громади»), а також ще два пам`ятні знаки комуністичної ідеології.

Ще ряд технічних проєктів рішень для забезпечення господарської діяльності комунальних підприємств «Чисте місто», «Ритуал» та «СвітлоЦентр» буде внесено виконкомом на розгляд сесії міськради.

Управління житлово-комунального господарства запропонувало затвердити оновлений склад комісії з питань відключення споживачів від мереж централізованого опалення, яка розпочне свою роботу з 10 червня. Відповідно зміняться і вимоги та порядок дій громадян, які бажають відключити свої помешкання від централізованої тепломережі (про ці правила буде повідомлено в подальшому).

Поточні зміни до міського бюджету на цей рік за рахунок перерозподілу його видаткової частини запропонувало управління фінансів. Видатки будуть спрямовані на оновлення технічного оснащення КП «Чисте місто» та надання матеріальної підтримки обласному та міському підрозділам МНС.

Також у порядку денному було розглянуто та ухвалено рішення з десяти питань оренди землі і майна комунальної власності територіальної громади.

(Про деякі з означених рішень «Голос Громади» детальніше розповість у подальших повідомленнях).