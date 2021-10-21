Що вирішував виконком Олександрійської міськради

21 жовтня відбулося чергове засідання виконавчого комітету, яке розглянуло 30 питань порядку денного, повідомляє «Голос Громади».

Першими у черзі денній були ухвалені рішення по робочих питаннях управління освіти та управління соціального захисту населення міської ради – про дозволи на дарування, продаж та придбання житла стосвно майнових прав малолітніх дітей і про затвердження порядку надання матеріальних допомог сім’ям загиблих учасників АТО/ООС та пораненим учасникам АТО/ООС і добровольцям.

З міркувань щодо забезпечення зручності для відвідувачів центрального міського ринку управління економіки міськради запропонувало дозволити вуличну торгівлю сільськогосподарською продукцією на ділянці вулиці Г. Сокальського – від вул. П. Сагайдачного до вул. Г. Усика. Виконком погодив таке рішення.

Про ряд культурних подій, що міють відбутися в Олександрії незабаром, доповіла начальниця управління культури і туризму Ольга Переведенцева: це концертний, цирковий та пам`ятний заходи.

Ще три багатоповерхові будинки незабаром вийдуть з управління КП «Житлогосп» в управління новостворених їхніми мешканцями об`єднань співвласників житла – на це своє позитивне рішення ухвалив виконком.

Також присутні на засдіанні розглянули блок з 15 проєктів рішень, підготовлених управлінням приватизації, оренди майна та землі міської ради.

На засіданні виконавчого комітету також були розглянуті інші технічні питання: щодо передачі у тимчасове користування з Центру первинної медико-санітарної допомоги до Центральної міської лікарні 15-ти кисневих концентраторів, присвоєння адрес об`єктам нерухомого майна тощо.

Останнім виконком ухвалив рішення щодо організації роботи над проєктом бюджету Олександрійської міської територіальної громади на 2022 рік.

Про деякі з цих та інші рішення «Голос Громади» детальніше розповіть у наступних повідомленнях.