Що з фізкультурою і спортом в Олександрії? (Огляд)

В місті популяризується 12 олімпійських та 12 неолімпійських видів спорту, якими займаються понад 2,5 тисячі осіб, повідомляє «Голос Громади».

Такі дані оприлюднив начальник відділу молоді та спорту Олександрійської міської ради Андрій Ярошевський на недавньому засіданні громадської ради при виконавчому комітеті.

Отже, до мережі спортивних закладів міста входять:

Комунальний заклад «ДЮСШ №2» управління освіти міської ради (відділення баскетболу, гандболу, волейболу, боксу, велоспорту, футболу, спортивної гімнастики, військово-спортивного багатоборства, легкої атлетики, шахів, кіокушинкай карате, фехтування, дзюдо);

Зареєстровані і співпрацюють з відділом молоді і спорту громадські фізкультурно-спортивні організації:

ГО «Патріотично-спортивний клуб «Захист»;

ГО «Клуб східних єдиноборств «Ояма/Слов`янський ринг»;

ГО «ДЮФК «Аметист-2001»;

ГО «Спортивний клуб «Спарта-17»;

ГО «Спортивний клуб «Грація»;

Мотоклуб «Олександрія»;

ГО «Спортивний клуб «Європа-крос»;

ГО «Спортивний клуб «Сильна Олександрійщина»;

ГО «Спортивний клуб «SportMax»;

ГО «Клуб настільного тенісу «Торнадо»;

ГО «Центр підтримки спорту» та інші.

Вихованці спортивних організацій входять до складу збірних міста, області та України. Як вже повідомляв раніше «Голос Громади», рішенням міської ради від 11.03.2021 р. був створений відділ молоді та спорту, серед багатьох завдань якого є виконання державних та місцевої програм залучення всіх верств населення до занять фізичною культурою і спортом та поліпшення матеріально-технічної бази фізкультурно-спортивних установ.

Зокрема серед пріоритетних завдань відділу – сприяти будівництву критого спортивного манежу на території ОНВК №17, пляжного волейбольного майданчика в парку відпочинку ім.Т.Шевченка, дворових спортивних майданчиків.