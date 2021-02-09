Що з коронавірусом в Олександрії на ранок 9 лютого?

Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 в Олександрії: 8 лютого в місті було зроблено 56 ПЛР-тестів, виявлено 3 хворих на COVID-19,повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 9 лютого в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 48 хворих на коронавірусну інфекцію:

– 9 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, в тому числі: на ШВЛ – 0, з Петрівської громади – 5 хворих;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів 39 пацієнтів.

Усього станом на 9 лютого в місті зафіксовано 231 хворий на пневмонію.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 35 дітей, з них 2 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 20 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 1.

У районній лікарні перебуває 9 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 200 осіб.