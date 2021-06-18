Прогноз погоди на 18 червня за повідомленням синоптиків Кіровоградщини

18 червня у Кіровоградській області хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура 22-27°.
По місту короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура 24-26°
Температура повітря на 08 год ранку +20°
Вітер – східний, 8 м/с.
Атмосферний тиск 747 мм рт. ст.
Відносна вологість повітря 87 %
Радіаційний фон становить 11 мкр/год, що у межах природного фону.
Температура води на річках та водосховищах 21-23°.