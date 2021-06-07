Що з районним будинком культури в Олександрії?

Олександрійський районний будинок культури отримав нового власника і розпочинає життя з «чистої сторінки», повідомляє «Голос Громади».

Нагадаємо, наприкінці березня цього року, на шостій сесії Олександрійської районної ради було ухвалено рішення про передачу майна Олександрійського районного будинку культури зі спільної власності територіальних громад Олександрійського району до спільної власності територіальних громад Кіровоградської області. Рішення було викликане припиненням фінансування закладу з державного бюджету, що здійснювалося раніше. Передача будинку культури з «балансу» Олександрійського району «на область» відразу ж викликала в місті певний суспільний резонанс, значною мірою підігрітий політичними силами, які називають себе опозиційними. Виникали похмурі прогнози на кшталт «тіньового продажу» будівлі, її «прихватизації», або й просто: «будинок культури закриють і розберуть по цеглинці, а майно розкрадуть», бо, мовляв, області він не потрібен і вона не в змозі його утримувати фінансово. Потім (як це нерідко буває) песимістичні плітки поступово затихли і незабаром якось забулись. Яка ж наразі ситуація з колишнім районним осередком культури?

Як з`ясував «Голос Громади», після прийняття у територіальну власність районного будинку культури Кіровоградською обласною радою з ініціативою взяти його на свій баланс виступив Олександрійський фаховий коледж культури і мистецтв. Обласна рада, звісно, заперечень на це не мала. Ось що сказав «Голосу Громади» з даного приводу директор коледжу, депутат Олександрійської міської ради Іван Баранов: «Ми давно мали гостру потребу у приміщенні, де можна було б повноцінно проводити творчі заняття студентів, звітні концерти, іспити, які потребують сцени і глядацької зали. Приміщення районного будинку культури якнайкраще відповідає таким навчальним потребам коледжу. На сьогодні вже відбулася передача нам будівлі з балансу області, на черзі – майно будинку культури (документи на його передачу поки що перебувають на розгляді у обласній раді). Ми потроху наводимо у приміщенні лад, незабаром (з 10 червня) у ньому вже проводитимемо державні іспити наших студентів, після чого деякий ремонт приміщення і території навколо нього продовжиться. Отож будинок культури, всупереч «прогнозам», не проданий, не знищений – він функціонує за своїм призначенням».