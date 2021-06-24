Що з ремонтом інфекційного відділення в Олександрії?

Комісія у складі міського голови Сергія Кузьменка, його першого заступника Юрія Гугленка та радника Сергія Коваленка з неофіційним візитом побувала в інфекційному відділенні Олександрійської центральної міської лікарні, яке зараз перебуває на капітальному ремонті, повідомляє «Голос Громади».

На об`єкті посадовців міської влади супроводжували начальник управління охорони здоров`я Тамара Сакара і головний лікар ОЦМЛ Віктор Приходько. Мета зустрічі – огляд виконання графіку ремонтно-будівельних робіт, уточнення витрат на їх проведення, про що й поінформували присутніх представників ЗМІ відповідальні особи. Отож наразі ситуація така: 28 працівників підрядної організації, яка свого часу виграла конкурс на відповідні роботи, ще продовжують деякий демонтаж всередині приміщення інфекційного відділення та вже замінили дерев`яні конструкції і обрешітку даху будівлі. І як це зазвичай буває під час будь-яких ремонтів, в ході роботи з`ясовуються все нові й нові обсяги, які необхідно виконати. Наприклад, виявилося, що ремонт і заміна підлоги у відділенні потребують значно більших ресурсів, ніж це було спочатку передбачено проектом. Відповідно будуть переглядатися відповідні розділи проєктно-кошторисної документації з внесенням до неї доповнень. Тому вже зараз видно, що кошторис у 14,5 мільйона гривень, який був початковим, надалі потребуватиме збільшення – про це сказав Сергій Кузьменко. Яким воно буде, покажуть подальші розрахунки, але наразі, за словами міського голови, щонайменше це додатково 4 -5 мільйонів гривень.

Серйозних технічних рішень зазнає і обладнання інфекційного відділення, як того вимагають реалії з пандемією COVID-19 та сучасні медичні технології. Так, на цій робочій зустрічі зазначалося, що відділення буде оснащене кріогенним обладнанням, централізованою подачею медичного кисню трубопроводом підвищеної продуктивності та іншим специфічним «еквіпментом», спеціальними меблями тощо. До речі, тиждень тому Кіровоградська обласна рада виділила цільову субвенцію на медичне оснащення олександрійської інфекційки в сумі 10 мільйонів гривень. І це цілком закономірно та фінансово виправдано, адже відділення – «стратегічний об`єкт» який працюватиме не лише для однієї Олександрії, а загалом розрахований на 220 тисяч жителів прилеглих до неї територій. У відділенні буде близько тридцяти ліжкомісць і чотири ізольовані бокси-палати. Ось чому цілком доречною є підтримка і державного, і обласного бюджетів. «Ніяка наука, на жаль, ще не повідомляє, що проблеми з різними інфекціями (зокрема – з коронавірусними) вже позаду і всі ми можемо спати спокійно. Тому ми спрямовуємо всі можливі ресурси і зусилля, щоб 220-тисячна олександрійська громада могла впевнено розраховувати на якісну медичну допомогу, а лікарі-інфекціоністи – на комфортні робочі умови для її надання. А ми своє «домашнє завдання» виконуємо», – пояснив присутнім у своєму коментарі після огляду будівельного об`єкту Сергій Кузьменко.

(Для довідки: це перший капітальний ремонт інфекційного відділення ОЦМЛ за 65 років – з 1956 року, коли його ввели в експлуатацію).