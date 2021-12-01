Що з ремонтом інфекційного відділення?

Про хід і перспективи закінчення реконструкції інфекційного відділення Олександрійської центральної міської лікарні поінформував міський голова Сергій Кузьменко, повідомляє «Голос Громади».

Як розповів він на черговій сесії міської ради, на даний час підрядна будівельна організація, яка веде капітальний ремонт (реконструкцію) інфекційного відділення ЦМЛ, повністю завершила зовнішні роботи – перекриття даху, утеплення стін, заміну віконних блоків, інженерних комунікацій та ін. Теплопостачання відділення (котре, як відомо, розміщується в окремій будівлі на території лікарні), діє.

З цього тижня будівельники приступають до внутрішніх оздоблювальних робіт. До повного завершення реконструкції об’єкта підрядник визначає термін 2 місяці. Для цього потрібне також додаткове фінансування робіт – на даний час це визначено приблизно у 6 – 7 мільйонів гривень. Як зазначив Сергій Кузьменко, можливість такого фінансування буде знайдена для закінчення будівництва в січні – лютому наступного року. За його словами, капремонт інфекційного відділення перебуває на контролі в Кіровоградській обласній державній адміністрації: з її головою Марією Чорною мер Олександрії обговорював дане питання минулого тижня.

(Нагадаємо: це перший капітальний ремонт інфекційного відділення Олександрійської ЦМЛ за всю його 65-річну історію, тобто – з 1956 року, коли воно було здане в експлуатацію. Капітальний ремонт розпочався у травні 2021 року. Фото архівні).