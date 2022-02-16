Шість пріоритетних досліджень для раннього виявлення новоутворень 

Один з фокусів Програми медичних гарантій цього року – рання діагностика онкологічних захворювань.
За Програмою медичних гарантій пацієнти безкоштовно можуть зробити:
- Мамографію;
- Гістероскопію;
- Езофагогастродуоденоскопію;
- Колоноскопію;
- Цистоскопію;
- Бронхоскопію.
У рамках зазначених обстежень пацієнти безоплатно отримують:
- власне, дослідження;
- консультацію лікаря перед дослідженням з виявленням протипоказань та аналізом попередніх досліджень;
- аналіз та опис результатів з наданням рекомендацій щодо наступних досліджень, направлення до вузьких фахівців;
- за потреби – взяття матеріалу для досліджень і його дослідження (біопсія, гістологічне дослідження та ін.);
- при деяких дослідженнях – консультацію анестезіолога та анестезію;
- надання результатів обстеження на плівці чи запис на цифровий носій тощо.
Повний перелік послуг для кожного виду безоплатних досліджень є на сайті НСЗУ у розділи Вимоги до Програми медичних гарантій – 2022.
Підставою для надання даних медичних послуг безоплатно є електронне направлення від сімейного або лікуючого лікаря.
Пройти дослідження безоплатно можна у будь-яких закладах, які уклали договір з НСЗУ на відповідну послугу. У тому числі – приватних.
Знайти адресу найближчого закладу можна на сайті НСЗУ https://edata.e-health.gov.ua/