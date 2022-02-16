Шість пріоритетних досліджень для раннього виявлення новоутворень 

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Один з фокусів Програми медичних гарантій цього року – рання діагностика онкологічних захворювань.

За Програмою медичних гарантій пацієнти безкоштовно можуть зробити:

  • Мамографію;
  • Гістероскопію;
  • Езофагогастродуоденоскопію;
  • Колоноскопію;
  • Цистоскопію;
  • Бронхоскопію.

У рамках зазначених обстежень пацієнти безоплатно отримують:

  • власне, дослідження;
  • консультацію лікаря перед дослідженням з виявленням протипоказань та аналізом попередніх досліджень;
  • аналіз та опис результатів з наданням рекомендацій щодо наступних досліджень, направлення до вузьких фахівців;
  • за потреби – взяття матеріалу для досліджень і його дослідження (біопсія, гістологічне дослідження та ін.);
  • при деяких дослідженнях – консультацію анестезіолога та анестезію;
  • надання результатів обстеження на плівці чи запис на цифровий носій тощо.
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Повний перелік послуг для кожного виду безоплатних досліджень є на сайті НСЗУ у розділи Вимоги до Програми медичних гарантій – 2022.

Підставою для надання даних медичних послуг безоплатно є електронне направлення від сімейного або лікуючого лікаря.

Пройти дослідження безоплатно можна у будь-яких закладах, які уклали договір з НСЗУ на відповідну послугу. У тому числі – приватних.

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Знайти адресу найближчого закладу можна на сайті НСЗУ https://edata.e-health.gov.ua/e-data/dashboard/pmg-contracts. Також допомогти з цією інформацією можуть за номером 16-77.

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