Шість пріоритетних досліджень для раннього виявлення новоутворень 

Один з фокусів Програми медичних гарантій цього року – рання діагностика онкологічних захворювань.

За Програмою медичних гарантій пацієнти безкоштовно можуть зробити:

Мамографію;

Гістероскопію;

Езофагогастродуоденоскопію;

Колоноскопію;

Цистоскопію;

Бронхоскопію.

У рамках зазначених обстежень пацієнти безоплатно отримують:

власне, дослідження;

консультацію лікаря перед дослідженням з виявленням протипоказань та аналізом попередніх досліджень;

аналіз та опис результатів з наданням рекомендацій щодо наступних досліджень, направлення до вузьких фахівців;

за потреби – взяття матеріалу для досліджень і його дослідження (біопсія, гістологічне дослідження та ін.);

при деяких дослідженнях – консультацію анестезіолога та анестезію;

надання результатів обстеження на плівці чи запис на цифровий носій тощо.

Повний перелік послуг для кожного виду безоплатних досліджень є на сайті НСЗУ у розділи Вимоги до Програми медичних гарантій – 2022.

Підставою для надання даних медичних послуг безоплатно є електронне направлення від сімейного або лікуючого лікаря.

Пройти дослідження безоплатно можна у будь-яких закладах, які уклали договір з НСЗУ на відповідну послугу. У тому числі – приватних.

Знайти адресу найближчого закладу можна на сайті НСЗУ https://edata.e-health.gov.ua/ e-data/dashboard/pmg-contracts . Також допомогти з цією інформацією можуть за номером 16-77.