Шкільні заняття в Олександрії розпочнуться без гучних церемоній

Новий навчальний рік в Олександрії розпочнеться «очно», але з дотриманням карантинних заходів, повідомляє «Голос Громади».

Як повідомила присутнім на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради 6 серпня начальник управління освіти, молоді та спорту Вікторія Чернецька, навчальний рік у школах міста розпочнеться з очних занять. Таке рішення, за її словами, прийняла міська влада, оскільки наш регіон у сенсі безпеки від поширення вірусу COVID-19 визначений, як «зелений». Це дало підстави міській сфері освіти дозволити школам працювати у звичному режимі.

Разом з тим, за словами В.Чернецької, 1 вересня нинішнього навчального року обійдеться без урочистих лінійок та інших багатолюдних заходів «першого дзвінка». Умови санітарії у школах витримуватимуться згідно з вимогами карантинного періоду. Захисні маски для працівників шкільної освіти будуть закуплені за кошти місцевого бюджету, а для учнів це не передбачено: про маски для них повинні будуть потурбуватися їхні батьки.