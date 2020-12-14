Школи Олександрії отримали новий інвентар для їдалень

Декілька навчальних закладів Олександрії отримали новий сучасний інвентар для харчоблоків, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт «З перших уст».

Загалом, для покращення умов роботи їдалень шкіл використано 890 тисяч гривень державної субвенції та коштів місцевого бюджету Олександрії.

До переліку олександрійських навчальних закладів, яким оновили харчоблоки, потрапили: ЗНЗ №15, Олександрійський колегіум, ОНВК (шк. №17) та гімназії.