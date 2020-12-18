Школярі Кіровоградщини затримаються на затяжних канікулах

МОН рекомендує учням загальноосвітніх навчальних закладів країни продовжити канікули до 24 січня, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.

Такі поради міністерства пов`язані із запровадженням січневого локдауна з 8 по 24 січня.

В цей період в українських школах оголосити канікули й відвідування закладів буде під забороною. При цьому, навчальний процес може тривати в дистанційному форматі і за допомогою «Всеукраїнської школи онлайн».

Відзначимо, що в більшості шкіл України канікули розпочнуться 25 грудня.