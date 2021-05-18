Школярка з Нової праги здобула перемогу у міжнародному літературному конкурсі

Учениця 5-А класу Новопразького навчально-виховного комплексу Ангеліна Бугайова — найталановитіша п’ятикласниця України. Так вирішило Імените журі міжнародного літературного конкурсу.

Журі ХІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка оголосили переможницею учениця 5-А класу Новопразького НВК Ангеліну Бугайову.

У конкурсі змагалися учні 5-11 класів, що навчаються у закладах загальної середньої освіти по всій країні.

Перемогу у конкурсі дівчині принесли талант, креативність і наполегливість. Змагання проходили у 4 етапи. Останнє завдання діти виконували у Кропивницькому під пильним наглядом журі з Києва. Та й роботи перевіряли столичні знавці мови та літератури.

У фіналі школярам підготували цікаве і творче завдання: написати сценарій за мотивами славнозвісної поезії Тараса Григоровича Шевченка «Садок вишневий коло хати».

Ангеліна Бугайова у своєму сценарії створила цілий новий світ — фантастичний, казковий і незвичний. У творі були добрі та злі персонажі, Пугач, Соловейко, що вмів керувати емоціями, Вечірня Зіронька, Хмарище, яке намагалося закрити Зіроньку, і навіть хрущі-квадрокоптери, на яких змагалися хлопчаки. У сценарії Ангеліни знайомий твір Тараса Шевченка заграв новими фарбами, але не втратив своєї ліричності. Мабуть, це сподобалося журі найбільше та принесло дівчині омріяну перемогу.

Приємно, що мешканці Олександрійщини прославляють Україну!