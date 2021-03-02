Шляхом таємного голосування обрали директора Олександрійського ПК «Світлопільський»

Вчора, 1 березня, відбувся конкурс на заміщення вакантної посади директора Палацу культури «Світлопільський», повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу Олександрійської міськради.

Перед голосуванням присутні у складі комісії, заступник міського голови Ірина Чемерис, працівники галузі культури та члени громадських організацій, заслухали презентації щодо стратегії розвитку та перспективний план роботи Палацу у найближчі 5 років від кандидатів на посаду директора.

Кожен із кандидатів на вакантну посаду ґрунтовно підготувався до свого виступу й презентував креативні стратегії розвитку закладу.

Контракт із новообраним директором планується підписати до кінця тижня, після чого він приступить до роботи.