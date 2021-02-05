Шляхи набуття недостатнього страхового стажу, необхідного для призначення пенсії

Тривалість страхового стажу, який дає право на призначення пенсії за віком, визначається на дату досягнення особою пенсійного віку.

За відсутності необхідного стажу особа може його набути працевлаштувавшись і потім звернутися за призначенням пенсії.

Інша можливість набуття страхового стажу – одноразова сплата необхідної суми єдиного внеску за попередній період (починаючи з 01 січня 2004 року) за договором про добровільну участь. При цьому, сума внеску, що має бути сплачено за місяць, не може бути меншою ніж подвійний розмір мінімального внеску на момент укладення зазначеного договору. Враховуючи мінімальний розмір єдиного внеску, який передбачається до сплати у 2021 році, мінімальний розмір внеску за один місяць страхового стажу за договором про добровільну участь з 01 січня 2021 року становить 2 640 грн, з 01 грудня – 2 860 грн. Заява про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування подається особою до податкового органу за місцем проживання.

Крім цього, чинне законодавство передбачає можливість здійснення доплати до мінімального страхового внеску за неповні місяці роботи, протягом якого застрахована особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню або брала добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, для їх подальшого зарахування до страхового стажу як повні місяці. Доплата до мінімального страхового внеску за неповний місяць роботи проводиться застрахованою особою за її бажанням за даними персоніфікованого обліку та після подання відповідної заяви до органу Пенсійного фонду України за місцем проживання.