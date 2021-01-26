Шукачі роботи на Кіровоградщині можуть скористатися інтерактивною мапою вакансій

Серед можливостей для пошуку роботи, службою зайнятості розроблено інтерактивну мапу вакансій з використанням «Google maps».

Мапа розроблена для зручності надання послуг незайнятим трудовою діяльність громадянам і надає можливість дистанційно, за допомогою ґаджетів чи персонального комп’ютера здійснювати пошук актуальних вакансій у містах та районах області, за посадою та заробітною платою.

Інтерактивна мапа вакансій доступна на вебресурсі Кіровоградського обласного центру зайнятості (рубрика «Громадянам» – підрубрика «Інтерактивна мапа вакансій»).

Так, наразі актуальними є 1068 вакансій. У розрізі професій найбільший попит роботодавців спостерігається на cпеціалістів державної служби (місцевого самоврядування), оглядачів-ремонтників вагонів, лікарів загальної практики-сімейних лікарів, водіїв автотранспортних засобів, електрослюсарів (слюсарів) чергових та з ремонту устаткування, лікарів із загальної гігієни, електрогазозварників, лікарів ветеринарної медицини, монтерів колії, сестер медичних (братів медичних).