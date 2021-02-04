Швейним підприємства Кіровоградщини потрібні майстри голки та нитки

Швачка – одна з найдавніших професій, яка докорінно змінилася в процесі науково-технічного прогресу. Зараз ця професія найбільш поширена в швейному та трикотажному виробництві.

Станом на початок лютого 2021 року швейні підприємства області потребують 16 швачок.

Якщо Вас зацікавила запропонована вакансія, але Ви не маєте відповідної освіти, за сприяння служби зайнятості Ви маєте можливість пройти профнавчання та опанувати затребувану на ринку праці професію.

У лютому поточного року обласний центр зайнятості має можливість навчити, на базі Одеського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, безробітних громадян професії «Швачка». Навчання розпочинається з 08 лютого поточного року, термін навчання – 4,5 міс.

Умовами до направлення на навчання є:

Повна або базова загальна середня освіта;

повноліття (не менше 18 років);

медична довідка з допуском до професії.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Якщо вас зацікавила вказана професія, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості та філій обласного центру зайнятості.

Детальніше про професії та навчальні заклади ви можете дізнатися тут: https://cutt.ly/JeLGmou