Сільське господарство – одна з провідних галузей Олександрійщини

Сільськогосподарська галузь для нашої держави завжди була однією їх пріоритетних сфер розвитку як зовнішньої, так і внутрішньої економіки країни. Споконвіку Україну називали житницею всієї Європи. Тому до аграріїв України маємо особливе, шанобливе ставлення.

Щорічно у третю неділю листопада своє професійне свято відзначають аграрії України, а також підприємства, які займаються переробкою сільськогосподарської сировини та виробництвом харчової продукції. Чимало таких з підприємств і на Олександрійщині.

Наприклад, сільськогосподарський виробничий кооператив ім. Фрунзе.

Дане господарство здійснює свою діяльність на території Олександрійської громади та спеціалізується на вирощуванні зернових та технічних культур. Упродовж багатьох років підприємство динамічно розвивається: підвищується технічний рівень, впроваджуються прогресивні сільськогосподарські технології, що сприяє нарощуванню обсягів виробництва.

А очолює товариство досвідчений, енергійний та цілеспрямований керівник Гончаренко Михайло Степанович. Він належить до тих людей, які вміють ефективно працювати.

Сьогодні у господарстві працюють близко 200 працівників, кожен з них – професіонал своєї справи.

Михайло Степанович цінує важку працю селян, тому на підприємстві створені гідні умови праці: безкоштовне проживання в гуртожитку та харчування в їдальні, гнучкий графік роботи, доставка робітників до місця роботи та у зворотньому напрямку здійснюється транспортом підприємства.

Багато років існує тісна взаємовигідна співпраця СВК ім. Фрунзе та Олександрійського міськрайонного центру зайнятості, спрямована на забезпечення роботою земляків, адже партнери переконані, якщо селяни матимуть роботу, то збережеться й село.

Так, упродовж 2020-2021 років за сприяння центру зайнятості 137 безробітних здобули у господарстві постійну роботу. Також на замовлення роботодавця здійснюється професійна підготовка необхідних кадрів: 114 осіб з числа безробітних пройшли навчання за професіями тракторист, слюсар з ремонту сільськогосподарської техніки, водій автотранспортних засобів та ін.

Слід зазначити, що господарство не стоїть осторонь й проблем громади. Підприємством надається спонсорська підтримка об’єктам соціальної сфери – Червонокам’янській школі та місцевому дитячому садочку. Значний внесок Михайло Степанович зробив і у розвиток сімейної медицини: в Червонокам’янську лабораторію за його сприяння було придбано і встановлено автоматичний гемоаналізатор крові.

Тож, з нагоди професійного свята висловлюємо шану і подяку всім, хто з року в рік забезпечує стабільне зростання агропромислового комплексу району – хліборобам, механізаторам, агрономам, тваринникам, майстрам овочівництва та садівництва – всім, чиє життя невід’ємно пов’язане із сільськогосподарським виробництвом.