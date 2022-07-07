Сільськогосподарські підприємства Олександрійщини перевірили інспектори з відділу запобігання надзвичайним ситуаціям

Інспектори відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Олександрійського районного управління ГУ ДСНС у Кіровоградській області перевірили сільськогосподарські підприємства Олександрійщини на дотримання суб’єктами господарювання вимог пожежної безпеки в період збирання, переробки врожаю і заготівлі грубих кормів.

Крім того, фахівці перевірили готовність техніки до роботи на полях, яка повинна обов’язково бути обладнана іскрогасниками та укомплектована первинними засобами пожежогасіння, а працівники, що задіяні у збиральній кампанії, мають пройти інструктажі з питань пожежної безпеки.

Поряд з цим, під час жнив поля обов’язково мають бути оборані, вздовж автомобільних доріг – встановлені таблички з попередженням, що йдуть жнива, а на полі – чергувати бочки з водою, та нагадали, що спалювання стерні наносить шкоду довкіллю.